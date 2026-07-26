جريمة مروعة.. خرجوا في نزهة وعثر على ابنتهم الطفلة جثة

وقال والد الطفلة إن "فرح اختفت يوم الخميس 16 تموز، قبل أن يُعثر عليها صباح الإثنين داخل مخزن لأعلاف الأبقار".وأضاف أن "المخزن نفسه خضع للتفتيش عدة مرات خلال عمليات البحث، ما دفع العائلة إلى ترجيح فرضية نقل الجثة إليه بعد أيام من وقوع الجريمة، بينما لا يزال مكان ارتكابها الحقيقي مجهولاً".وأشار الأب إلى أن "ما يُتداول بشأن ارتباط الجريمة بالبحث عن الذهب أو الكنوز لا يستند إلى دليل قاطع"، لكنه أوضح أن "هناك أشخاصاً يحفرون في المنطقة بحثاً عن الذهب".وقال: "مشان موضوع الذهب نحنا ما عندنا تأكيد على هذا الشي، بس الجماعة بيحفروا ويوجد لليوم حفرة موجودة بيحفروا فيها الذهب وفيها سرداب طويل".وأضاف: "إذا ما نعرف مين قتلها وتحققت العدالة، اليوم فرح بكرا مية فرح".وبالتزامن مع العثور على جثة الطفلة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي روايات تربط الجريمة بخرافات متداولة عن تقديم قرابين بشرية لفك رصد كنوز مدفونة، وهي روايات لم تؤكدها التحقيقات حتى الآن.كما قال عدد من أهالي المنطقة إن بلدة جباب شهدت قبل سنوات حادثة مشابهة، الأمر الذي أعاد هذه الروايات إلى الواجهة مجدداً.ماذا جاء في تقرير الطب الشرعي؟ولدى الكشف على الجثة شوهد جثة طفلة بعمر 3 سنوات تقريبا متفسخة مع خروج الأحشاء من البطن، مع تفسخ في الرأس.كما شوهد ثلم خفيف على الوجه الأمامي للعنق وكدمة متفسخة بشدة على الفم وهي علامات كتم نفس أدت إلى نقص أكسجة حاد.وأسباب الوفاة نقص أكسجة حاد ناجم على الأغلب مع كتم نفس أدى إلى توقف قلب وتنفس وبالتالي إلى الوفاة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الوحدات المختصة في بمحافظة درعا اعتقلت عددا من المشتبه بهم في القضية، في إطار التحقيقات المتواصلة لكشف ملابسات الحادثة، في وقت تطالب فيه عائلة الطفلة والأهالي بالإسراع في كشف الحقيقة ومحاسبة الجاني.