فرصة جديدة للدبلوماسية.. اتفاق مبدئي على وقف الضربات الامريكية الإيرانية



⁠قال السفير الأميركي ‌لدى ، والتس، اليوم ‌الأحد، إن رئيس ‌دونالد ‌ترامب يمنح ⁠محادثات فرصة، فيما قالت إنها ستوقف هجماتها.





في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله: "سنوقف الهجمات إذا استمرت في وقف الضربات".

وذكر ‌ ⁠والتس لقناة (فوكس نيوز)، أن "الرئيس يمنح فرصة للمسار الدبلوماسي معفي المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير قوله: "سنوقف الهجمات إذا استمرت في وقف الضربات".