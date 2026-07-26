إسرائيل تعلن اغتيال قائد خلية المسيرات التابعة لحماس

وذكر الجيش في بيان، إنه هاجم يوم السبت في وسط قطاع ، وقضى على همام عيد قائد خلية الطائرات المسيّرة في الجناح العسكري لحركة حماس في مخيمات الوسطى.وأضاف أنه وفي إطار مهامه، كان عيد مسؤولا عن تصنيع الطائرات المسيّرة التي خصصت لاستهداف الإسرائيليين وقوات الجيش.