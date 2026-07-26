بعد فضح أسراره.. مقتل البلوغر سارة جيلسون على يد زوجها

ووفقاً للتسجيلات الصوتية لخدمة الطوارئ (911)، تلقت السلطات مكالمة استغاثة مساء الخميس، 23 يوليو، أجراها أحد الأطفال الموجودين داخل المنزل. وأفاد موظف الاستقبال ببدء سماع صراخ وبكاء أنثوي في الخلفية، تلاه صوت انفجار قوي يُعتقد أنه يعود لعيار ناري قبل قطع الاتصال.وكشفت التحقيقات والتسجيلات أن المشتبه به كان ملاحقاً من قبل السلطات قبل أسابيع من الجريمة، على خلفية اتهامات بسلوكيات غير أخلاقية واعتداء على قاصر.وكانت جيلسون قد نشرت مقطع فيديو عبر تطبيق " " في 11 يوليو الجاري تتهم فيه زوجها صراحة بأنه "بيدوفيل" (متحرش بالأطفال)، معربة عن صدمتها ومحاولتها البدء في إجراءات الطلاق.وتعود التفاصيل القانونية للواقعة إلى تقدم والدة فتاة قاصر (15 عاماً) بأمر حماية ضد دافي في يونيو الماضي، بعد اتهامه بالتحرش بابنتها التي يدربها في فريق كرة ، وتقديم إغراءات مالية لإسكاتها.وعلى إثر ذلك، تقدمت جيلسون بنفسها بطلب أمر حماية طارئ ضد زوجها في 10 يوليو، مشيرة إلى حيازته سلاحًا ناريًا وتهديده بالانتحار وفراره من السلطات، حيث صدر حكم قضائي بإبعاده فورًا عن المنزل وحظره من الاقتراب منها.وعلى الرغم من صدور قرارات الحظر، تمكن الزوج من اقتحام المنزل وتنفيذ الجريمة بحق جيلسون قبل أن ينتحر، لتبدأ السلطات الأمنية في ولاية أوكلاهوما تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة المؤلمة كافة.