مستوطنون يضرمون النار بمسجدين في الضفة الغربية

وكان أربعة فلسطينيين وجنديان إسرائيليان أحدهما أمني محلي، لقوا حتفهم يوم الجمعة عندما اقتربت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين من قرية تل الفلسطينية جنوب غربي ‌ .وصرح مسؤولون بأن سكان القرية خرجوا من منازلهم لمواجهة المستوطنين، ووثق مقطع مصور فلسطينيا وهو ينتزع سلاحا من مستوطن.وتؤكد السلطات الفلسطينية المحلية بأن المستوطنين بدأوا في القيام بأعمال استفزازية أدت لاندلاع أعمال عنف، بينما زعم الجيش الإسرائيلي إن الطرفين تبادلا إطلاق النار.وجاء ذلك ضمن سلسلة متصاعدة من اشتباكات شملت مستوطنين وتشير إحصاءات والسلطة الفلسطينية إلى أنها أدت إلى مقتل عشرات الفلسطينيين هذا العام وإصابة المئات.وذكر مسؤولون فلسطينيون أن مستوطنين شنوا سلسلة من الهجمات على قرى فلسطينية في مناطق مختلفة من في الساعات الأولى من صباح الأحد، في رد فعل واضح على مقتل الإسرائيليين.وأفاد وادي المحلي في قصرة جنوب شرقي نابلس، وفق "رويترز" عبر الهاتف، بأن مستوطنين أضرموا النيران في انتهى تشييده للتو في القرية في وقت مبكر من صباح الأحد.وأضاف "هذا المسجد طبعا هو في المرحلة الأخيرة.. كان جاهزا.. حرقوه وكتبوا عليه شعارات بالعبرية.. الشعارات كانت بطابع الانتقام اليهودي".وصرح بأنهم كتبوا اسم شخص قتل بقرية تل يوم الجمعة، بالإضافة إلى عبارة "أرض ستقام بالدم والمساجد لا تخيفنا".