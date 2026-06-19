16 قتيلا على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق في لبنان

ارتكبت القوات الإسرائيلية مجازر متعددة فجر اليوم في بلدات الشرقية، ، وكفرصير بقضاء النبطية. حسب ما ذكرته .فقد استهدفت الغارات الجوية التي شُنت بعد منتصف الليل منازل مأهولة، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى والمفقودين.وعاشت النبطية وضواحيها إحدى أصعب ليالي الهجمات الأخيرة، حيث تصاعدت حدة الهجمات بشكل واسع. فقد قصفت المدفعية الإسرائيلية بعنف ومركزية اعتبارا من الساعة الواحدة والنصف من ليل الخميس - الجمعة، مدينة النبطية ومنطقة كفرجوز، بالإضافة إلى بلدات كفرمان، زبدين، النبطية الفوقا، حبوش، سجد، والجبل الرفيع.وفي تمام الساعة الثانية وعشر دقائق تقريبا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة النبطية، وبلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، وطال القصف مرتفعات الريحان.وعند الثالثة فجرا تقريبا، أغار الطيران على دفعتين شملت منطقة كفرجوز - النبطية، وحي الجامعات في مدينة النبطية، وحي البيدر في حاروف، حيث أُبلغ عن سقوط 8 قتلى.وتلت هذه الغارات أخرى استهدفت منطقة الأشعمية الفاصلة بين بلدتي الشرقية والدوير، مما أدى إلى تدمير منزل وسقوط 4 قتلى، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على حي الراهبات في مدينة النبطية.أما في بلدة كفرصير، فقد أسفرت غارة إسرائيلية عن سقوط 3 قتلى.وبدورها، تعرضت بلدة القصيبة عند الرابعة فجرا تقريبا لغارة جوية تزامنت مع قصف مدفعي على أطراف كفرصير والقصيبة، تبعها شن غارات على بلدتي كفردجال وكفرتبنيت.وفي حوالي الساعة الخامسة فجرا، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية قرب مبنى بلدية الدوير، مما أسفر عن سقوط قتيل وجريح.كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات جوية بواسطة طائرات مسيّرة، ترافقت مع قصف مدفعي عنيف على البلدة.وعند الخامسة والربع فجرا تقريبا، شن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة عدشيت، أعقبها أخرى على منطقة كفرجوز - النبطية وبلدة تول، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي المركز على بلدة جبشيت.