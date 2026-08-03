الشرع يكشف تفاصيل رحلته إلى العراق: ذهبت للدفاع عن الناس وسُجنت مع العراقيين

وقال الشرع، في مقابلة متلفزة تابعتها ، إنه "ذهب إلى في سن العشرين بهدف الدفاع عن الناس هناك قبل دخول القوات الأمريكية"، مشيرًا إلى أنه "لم يكن هناك أي هدف آخر للزيارة، ولم تكن لديه أجندات أو توجهات أخرى".وأضاف أنه "لم يكن لي دور قيادي منفرد داخل العراق، وسُجنت لمدة 5 سنوات بعد إلقاء القبض علي"، لافتا إلى أنه "سُجنت مع العراقيين، واعتبرت نفسي عراقيًا، واتخذت اسم أمجد حسين".