وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية

– دولي

اكد وزير الحرب الامريكي بيت هيغسيث، الوم الاثنين، استعداد بلاده لضرب .

وقال هيغسيث في تصريح تابعته ، "كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية".