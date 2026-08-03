ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعبران باب المندب وسط حصار الحوثيين

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين أن ناقلتي نفط محملتين بالنفط السعودي عبرتا خلال نهاية الاسبوع، في حين تباطأت حركة الملاحة في عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفنا.وكان "الحوثيون" قد أعلنوا يوم 20 تموز الماضي فرض حصار بحري على في سياق الحرب مع ، ووسع نطاق هجماتهم على ناقلات النفط والإمدادات العالمية إلى مياه تتجاوز .وأظهرت بيانات شركه "كبلر" أن ناقلة النفط من نوع "سوزماكس" المسماه "ليسبوس"، وناقلة النفط الخام فائقة الضخامة "ديش فايبهاف"، غادرتا البحر الأحمر مع تعطيل أجهزه التعريف الآلي (AIS) الخاصة بهما. وكانت ناقلة "ليسبوس" التي ترفع علم مالطا تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام السعودي، ولم يتضح على الفور وجهتها النهائية.أما ناقلة "ديش فايبهاف" التي تحمل مليوني برميل، فتتجه إلى ميناء سيكا في الهند، حيث تستقبل شركه "ريلاينس اندستريز" عادة شحنات النفط الخام. ولم ترد شركة "دايناكوم" المشغله لناقلة "ليسبوس" على طلبات التعليق، كما تعذر الاتصال بشركة "شيبينغ كورب أوف إنديا" المشغلة لناقلة "ديش فايبهاف".وبحسب بيانات "كبلر"، انخفض عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق باب المندب إلى 18 سفينة يوم الأحد، مقابل 27 سفينة يوم السبت و28 سفينة يوم الجمعة، في مؤشر واضح على تأثير الحصار البحري الذي فرضه الحوثيون على .