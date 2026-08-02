السعودية وإيران تبحثان جهود خفض التصعيد

أعلنت ، أن وزير الخارجية الأمير ، تقلى اتصالا هاتفيا من .





وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال مع الوزير على حرص المملكة على "مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة". قالت في بيان نشرته على صفحتها في موقع "إكس"، إنه جرى خلال الاتصال "بحث التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد".وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال مع الوزير على حرص المملكة على "مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي ، تعليق الهجوم على بطلب من ودول إقليمية، حتى إبرام صفقة عاجلة تفتح وتنهي التهديد النووي.



وكشف أن " كانت في حالة تأهب قصوى، وفي أتم الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من الرعب العسكري والقوة والسلطة لم يُشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".