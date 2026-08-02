السعودية وإيران تبحثان جهود خفض التصعيد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
07:45 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أسعار النفط تهبط في الأسواق العالمية بأكثر من 6%
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-572071-639212984215602556.png
السعودية وإيران تبحثان جهود خفض التصعيد
دوليات
2026-08-02 | 16:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
198 شوهد
أعلنت
السعودية
، أن وزير الخارجية الأمير
فيصل بن فرحان بن عبد الله
، تقلى اتصالا هاتفيا من
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
.
وزارة الخارجية السعودية
قالت في بيان نشرته على صفحتها في موقع "إكس"، إنه جرى خلال الاتصال "بحث التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد".
وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية السعودي أكد خلال الاتصال مع الوزير
عباس عراقجي
على حرص المملكة على "مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، تعليق الهجوم على
إيران
بطلب من
طهران
ودول إقليمية، حتى إبرام صفقة عاجلة تفتح
مضيق هرمز
وتنهي التهديد النووي.
وكشف
ترامب
أن "
الولايات المتحدة الأمريكية
كانت في حالة تأهب قصوى، وفي أتم الاستعداد لمواجهة إيران بمستويات من الرعب العسكري والقوة والسلطة لم يُشهد لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
السعودية وإيران تبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية
17:49 | 2026-06-24
اتصال دبلوماسي بين إيران والسعودية يبحث آخر مسارات "خفض التوتر"
15:54 | 2026-06-02
عُمان وإيران تبحثان ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
13:33 | 2026-05-24
واشنطن تدعو لتصعيد جهود تعطيل شبكات التمويل الإيرانية وتجديد عقوبات قديمة
01:16 | 2026-05-20
السعودية
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزارة الخارجية السعودية
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
وزارة الخارجية
فيصل بن فرحان
دونالد ترامب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بيان تحذيري من مصرف الرافدين
محليات
36.83%
11:14 | 2026-08-02
بيان تحذيري من مصرف الرافدين
11:14 | 2026-08-02
مؤشرات الدولار تتجه نحو الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
22.98%
09:37 | 2026-08-01
مؤشرات الدولار تتجه نحو الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
09:37 | 2026-08-01
الكسوف الكلي يقرع الجرس
منوعات
21.02%
10:19 | 2026-08-02
الكسوف الكلي يقرع الجرس
10:19 | 2026-08-02
هل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة؟.. مخاوف تتصاعد بعد تأخر صرف رواتب الموظفين
محليات
19.17%
07:06 | 2026-08-01
هل رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة؟.. مخاوف تتصاعد بعد تأخر صرف رواتب الموظفين
07:06 | 2026-08-01
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-02
Live Talk
بغداد والأربعين… رحلة الإيمان والخدمة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-02
Live Talk
بغداد والأربعين… رحلة الإيمان والخدمة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-02
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٣ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-03
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
عشرين
حكومة الزيدي .. بين مهلة ايلول وشح الحلول - عشرين م٥ - الحلقة ٥٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-02
Live Talk
بغداد والأربعين… رحلة الإيمان والخدمة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-02
Live Talk
بغداد والأربعين… رحلة الإيمان والخدمة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨١ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-02
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
اخترنا لك
إيران تحسم الجدل: لا محادثات مع الولايات المتحدة حاليا
03:25 | 2026-08-03
وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية
02:33 | 2026-08-03
ناج من هجوم 7 أكتوبر ينتحر عند قبر صديقته التي قتلت خلال الهجوم
02:13 | 2026-08-03
المغرب تكشف حقيقة أحداث سبتة ومليلية: تضليل رقمي وشبكات اتجار بالبشر
01:45 | 2026-08-03
بيان رسمي بشأن زلزال السويس في مصر
01:35 | 2026-08-03
ناقلتان محملتان بالنفط السعودي تعبران باب المندب وسط حصار الحوثيين
01:20 | 2026-08-03
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.