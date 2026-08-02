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طهران: مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا

دوليات

2026-08-02 | 14:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
طهران: مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا
المصدر:
وكالات
1,082 شوهد

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقات بلاده الخارجية مستقبلا.

وقال بزشكيان في كلمة له، "مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا، علينا السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه".
 
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال" تعليق الهجوم على إيران بطلب من طهران ودول إقليمية، وذلك حتى إبرام صفقة عاجلة تفتح مضيق هرمز وتنهي التهديد النووي.
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