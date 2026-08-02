طهران: مذكرة التفاهم مع أمريكا ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا

أعلن الرئيس الإيراني ، الأحد، أن مذكرة التفاهم مع ستكون محور علاقات بلاده الخارجية مستقبلا.

وقال بزشكيان في كلمة له، "مذكرة التفاهم مع ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا، علينا السعي إلى إرغام العدو على الالتزام بما وقع عليه".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الأحد، عبر منصة "تروث سوشيال" تعليق الهجوم على بطلب من ودول إقليمية، وذلك حتى إبرام صفقة عاجلة تفتح وتنهي التهديد النووي.