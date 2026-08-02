اصطدام مروحيتين خلال جهود إطفاء حرائق غربي أثينا

وقال الجهاز في بيان "يتم حاليا تنفيذ عملية إنقاذ" للعثور على طاقمي المروحيتين، في منطقة بساثا، غربي .في وقت تواجه البلاد منذ أسبوع حرائق أتت على أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.وحذر اليوناني من أن بلاده تواجه "ظروفا جوية قاسية ورياحا" بلغت سرعتها في كثير من الأحيان 100 كيلومتر في الساعة.وكتب على "عندما تهب الرياح بهذه القوة، فإن عشرات الطائرات التي نمتلكها لا تستطيع العمل في ظروف آمنة".وأضاف رئيس وزراء "هناك لحظات تتجاوز فيها الطبيعة وشدة الظواهر الجوية أي تخطيط بشري وأي قدرة تشغيلية".وقال جهاز الإطفاء إنّ حوالى 500 من عناصره يكافحون الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو التي تبعد حوالى 70 كيلومترا .