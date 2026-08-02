مصدر عسكري إيراني: مضيق هرمز سيظل مغلقاً ولا يوجد أي اتفاق لإعادة فتحه

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن المصدر قوله، إن " سيبقى مغلقاً ولن يُفتح ما دامت الإجراءات العدائية الأمريكية متواصلة"، نافيةً وجود أي اتفاق حالي لإعادة فتح هذا الممر المائي الحيوي.تأتي هذه التصريحات في ظل تجدد التوترات العسكرية في المنطقة والتحركات الدولية المتعلقة بسلامة الملاحة وإمدادات الطاقة عبر .