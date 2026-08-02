عقب تعليق الهجوم على إيران.. ماذا دار بين ترامب وولي العهد السعودي هاتفياً؟

وذكرت "واس"، أن ولي أكد خلال الاتصال على "ضرورة تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد، وأهمية بذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق التهدئة التي تمهد الطريق لحلول دبلوماسية ملموسة، تحافظ على أمن واستقرار المنطقة وتمنع الانجرار إلى صراع أوسع تطال تداعياته السلم والأمن الدوليين".كما شهد الاتصال استعراض مجالات التعاون الشاملة والقائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.تأتي هذه المباحثات بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي تعليق ضربة عسكرية على بناءً على طلبات تلقتها من ودول إقليمية، لإتاحة الفرصة لإبرام صفقة عاجلة تضمن فتح وإنهاء التهديدات المتعلقة بالبرنامج النووي.وكان قد كشف في وقت سابق أن القوات الأمريكية كانت في حالة تأهب قصوى واستعداد تام لمواجهة إيران بمستويات غير مسبوقة من القوة العسكرية لم تشهدها المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية.