برلماني إيراني: الرد على أي هجوم لن يقتصر على الخليج

وقال رضائي، في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقا على تقارير تحدثت عن احتمال شن هجمات على منشآت : إذا وجهت أي ضربة إلى ، فسنعيد المنطقة بأكملها ومنشآتها إلى العصر الحجري. ومن مصلحتكم ألا ترتكبوا هذه الحماقة.وكما حذر مستشار المرشد الإيراني من أنه في حال استمرار الهجمات الأمريكية خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، فإن القوات الإيرانية ستدخل مرحلة "الهجوم والتدمير الكامل".وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وتداول تقارير إعلامية بشأن احتمال استهداف البنية التحتية للطاقة في إيران، وسط تحذيرات متبادلة من تداعيات أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة.