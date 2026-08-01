تركيا بشأن "طريق التنمية": يحتل مكانة بارزة في أجندة الحكومة

أعلن الرئيس التركي ، اليوم السبت، أن مشروع "طريق التنمية" مع يحتل مكانة بارزة في أجندة الحكومة.

وقال في كلمة ألقاها في إسطنبول، إن "هدف يتمثل في إزالة عائق الإرهاب وتهيئة تركيا للمستقبل ضمن أجواء من الأخوة والوحدة والسلام المعزز".

وأضاف أن " مع ، الذي سيربط بأوروبا تجاريا عبر تركيا، يحتل مكانة بارزة في أجندة الحكومة".

و" " طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كم داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول .