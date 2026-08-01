ترامب: إيران تواجه تضخما هائلا وأقوم بتدمير عملتها

اعتبر الرئيس الأمريكي ، السبت، أن تواجه تضخما هائلا، مشيرا الى أنه يقوم بتدمير عملتها.

وقال في منشور على تروث سوشال: أقوم بتدمير العملة الإيرانية، تواجه تضخما هائلا".

ونشر ترامب على منصة تروث سوشال صورة مقاتلة إف 22 رابتور.

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.