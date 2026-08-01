تعليق أمريكي على الاتفاق النفطي بين العراق وتركيا

وقال في منشور له على منصة أكس: "اتفاق النفط بين وتركيا قيادة دبلوماسية رائعة من الطرفين".وأعلن رئيس علي فالح ، اليوم السبت، توقيع اتفاق بين العراق وتركيا بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي وصولاً إلى ميناء جيهان، بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يومياً.وقال الزيدي في تدوينة له على منصة أكس، "إنجاز ستراتيجي مهم لتأمين انسيابية صادراتنا النفطية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق وتركيا، إذ وقع الجانبان هذا اليوم اتفاقاً بشأن نقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي التركي إلى ميناء جيهان، وبحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يومياً".واضاف: "وستباشر شركات عراقية وتركية مهامها في هذا الاتجاه، فيما ستعمل حكومتا البلدين، ضمن مسار مدروس، على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات؛ النفط، والكهرباء، والموارد المائية، وسواها من مجالات التعاون التي تعزز المصالح المشتركة وتدعم التنمية والاستقرار.".