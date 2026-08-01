الاتحاد الأوروبي يتحرك بعد أحداث سبتة الإسبانية

، في بيان، إنه عازم على منع شبكات التهريب من تقويض سلامة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مرحباً بالتعاون القائم بين إسبانيا والمغرب لضمان العودة السريعة للمهاجرين الذين دخلوا سبتة بشكل غير قانوني.عيد إلى كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني تقريبا، بحسب ما أعلنت السلطات التي انهالت عليها الانتقادات من دول أخرى في حيث تكتسي مسألة الهجرة طابعاً شديد الحساسية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنّ الوضع "بات شبه طبيعي".وقضى 67 مهاجراً على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة المحاذي لشمال المغرب، بحسب ما الإسباني غرانديه-مارلاسكا السبت.