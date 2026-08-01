واشنطن تخاطب مواطنيها: غادروا الشرق الأوسط

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
12:45 PM
الى
01:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571960-639211733842128830.jpg
واشنطن تخاطب مواطنيها: غادروا الشرق الأوسط
دوليات
2026-08-01 | 05:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,568 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
حذرت
السفارة الأمريكية
في
بغداد
من الوضع الأمني في الشرق الأوسط واحتمال التصعيد، وأوصت الأمريكيين بمغادرة المنطقة وعدم زيارتها في الوقت الراهن.
وأصدرت
السفارة الأمريكية
في
بغداد
على موقعها الإلكتروني بيانا تحذيريا أشارت فيه إلى أن البيئة الأمنية في الشرق الأوسط لا تزال معقدة بسبب تصاعد التوترات، مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع.
ودعت السفارة الأمريكيين الموجودين حاليا في المنطقة إلى "توخي الحذر واليقظة المتزايدة، والاستعداد لإلغاء الرحلات، والإغلاق الدوري للمجال الجوي، واضطرابات السفر المحتملة".
ونوهت إلى أن "بعض شركات الطيران في المنطقة أرجأت استئناف جداول رحلاتها السابقة، بينما ألغت أخرى بعض خطوط الطيران"، مؤكدة أنه "ينبغي للأمريكيين في المنطقة النظر في المغادرة، أو الاستعداد للمغادرة فورا في حال حدوث أي تصعيد".
وأوصت السفارة "بالتحقق من حالة مغادرة الرحلة مع شركة الطيران مباشرة".
كما حثت الأمريكيين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر بجدية في السفر إلى المنطقة أو عبرها، وعلى من يقررون السفر مراقبة المعلومات المتعلقة بعمليات المطارات وشركات الطيران.
وحذر البيان من أن "المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، بما في ذلك تلك خارج الشرق الأوسط، تعرضت للاستهداف"، مشيراً إلى أن "
إيران
والجماعات الداعمة لها قد تستهدف مصالح أمريكية أخرى في الخارج أو في مواقع مرتبطة بالولايات المتحدة والأمريكيين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الأمريكية الأخرى".
وأكدت السفارة أن "الوضع في الشرق الأوسط لا يزال متغيرا، وأن إيران لا يمكن التنبؤ بها، كما يتضح من قراراته الأخيرة بمهاجمة مناطق في المنطقة دون سابق
إنذار
أو استفزاز، وتوسيع نطاق الهجمات لتشمل مناطق لم تستهدف من قبل (مثل مصر)".
وشددت على ضرورة بقاء الأمريكيين في حالة يقظة، "فمجرد عدم تعرض المصالح أو الشركات الأمريكية للهجوم في بلد ما في الماضي لا يضمن سلامتها في المستقبل".
ونصحت السفارة الأمريكية جميع الأمريكيين بتجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الشرق الاوسط، مذكّرة المواطنين بأن إيران هاجمت أيضا البنية التحتية المدنية والحرجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك الفنادق والمطارات والمواقع المدنية الأخرى.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الخارجية الأميركية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من اضطرابات السفر
11:00 | 2026-08-01
كوريا الجنوبية تنصح مواطنيها بمغادرة الشرق الأوسط فورا
01:19 | 2026-07-20
الجيش الأمريكي يكشف سبب مغادرة حاملة الطائرات الشرق الأوسط
14:25 | 2026-05-19
واشنطن تكشف حصيلة تخص جنودها في الشرق الأوسط
22:42 | 2026-07-13
امريكا
الشرق الاوسط
السفارة الأمريكية
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
واشنطن
بغداد
إيران
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
محليات
59.97%
06:36 | 2026-07-31
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
06:36 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
أمن
15.26%
05:19 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
05:19 | 2026-07-31
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
محليات
14%
03:36 | 2026-08-01
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
03:36 | 2026-08-01
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
رياضة
10.76%
12:29 | 2026-07-30
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
12:29 | 2026-07-30
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
اخترنا لك
تعليق أمريكي على الاتفاق النفطي بين العراق وتركيا
11:02 | 2026-08-01
الخارجية الأميركية تحذر مواطنيها في الشرق الأوسط من اضطرابات السفر
11:00 | 2026-08-01
حرائق الغابات تهدد تقليداً عريقاً في فرنسا
10:50 | 2026-08-01
شرطة أميركية تتنكر بزي "شجيرة" لضبط مستخدمي الهواتف أثناء القيادة
09:36 | 2026-08-01
إصابة جندي "إسرائيلي" باشتباك مع حزب الله جنوب لبنان
09:22 | 2026-08-01
الاتحاد الأوروبي يتحرك بعد أحداث سبتة الإسبانية
07:45 | 2026-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.