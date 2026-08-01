ارتفاع حصيلة ضحايا مهاجري سبتة إلى 61 قتيلا

وتواصل قوات الأمن العثور على جثث على شاطئ تاراحال بالقرب من الحدود، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.وأعلن خوان خيسوس فيفاس رئيس بلدية سبتة أمس لجمعة أن نحو 60 ألف شخص دخلوا سبتة من خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكرت قناة RTVE نقلا عن أن أكثر من 48300 مهاجر عادوا إلى المغرب.