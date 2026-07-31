روبيو: المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:30 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571940-639211351506438425.jpeg
روبيو: المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية
دوليات
2026-07-31 | 18:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
213 شوهد
صرح وزير الخارجية الأمريكي
ماركو روبيو
بأن
إدارة الولايات المتحدة
تعتبر
المحكمة الجنائية الدولية
منظمة غير شرعية، مؤكدا أن
واشنطن
بدأت أصلا في اتخاذ خطوات لإخضاعها للنظام.
وقال روبيو في اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع
كامب ديفيد
: "
المحكمة الجنائية الدولية
هي منظمة دولية غير شرعية"، وأكد أن
الولايات المتحدة
بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لإخضاع
المحكمة الجنائية
الدولية للنظام.
تأتي تصريحات روبيو في إطار حملة أوسع أطلقتها
واشنطن
في 13 يوليو 2026، بهدف "تفكيك" المحكمة الجنائية الدولية، والتي وصفها
البيت الأبيض
بأنها تشكل "تهديدا لا يطاق للسيادة الأمريكية".
وتشمل الإجراءات التي تدرسها
الإدارة الأمريكية
فرض عقوبات مالية، وحظر سفر، وإلغاء تأشيرات لموظفي المحكمة، والضغط الدبلوماسي على الدول الحليفة لحثها على الانسحاب من المحكمة أو رفض الاعتراف بولايتها القضائية على المواطنين الأمريكيين.
تعود جذور التصعيد الحالي إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في
نوفمبر
2024 بحق
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع السابق يوآف
غالانت
، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بالإضافة إلى المذكرة الصادرة بحق الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في مارس 2023. وتعارض واشنطن بشدة هذه الإجراءات، خاصة أن
إسرائيل
والولايات المتحدة ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة.
يُشار إلى تناقض في الموقف الأمريكي، إذ كان روبيو نفسه، بصفته عضوا في
مجلس الشيوخ
قبل أربع سنوات، قد شارك في رعاية قرار رحب بتحقيقات المحكمة في مزاعم "جرائم حرب في أوكرانيا"، ووصف المحكمة آنذاك بأنها "محكمة دولية تسعى لدعم سيادة القانون"، كما أن الولايات المتحدة دعمت سابقا اختصاص المحكمة في قضايا
السودان
وليبيا عبر إحالات من
مجلس الأمن
.
ورغم التهديدات، لا تملك الولايات المتحدة وحدها السلطة القانونية لحل المحكمة، كونها أنشئت بموجب معاهدة دولية (نظام روما)، وليس بإمكان واشنطن سوى الضغط لعزل المحكمة أو تقويض قدرتها على العمل على الأرض.
ومع ذلك، قد يؤدي هذا الضغط إلى "تأثير تبريدي" يدفع المحكمة للتراجع عن إجراءات تمس المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية. وقد دافعت دول أوروبية، بينها
ألمانيا
، عن المحكمة ووصفت هجمات واشنطن بأنها تهديد للنظام القانوني الدولي.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
الجنائية الدولية تصوت على عزل المدعي العام كريم خان
15:54 | 2026-07-24
الجنائية الدولية: لم نصدر مذكرات توقيف جديدة ضد مسؤولين إسرائيليين
08:30 | 2026-05-17
مكتب السيد السيستاني: لا يجوز شرعا إلقاء مياه المجاري غير المعالجة والنفايات في الأنهار
05:18 | 2026-07-01
محكمة نيويورك تحدد موعد محاكمة مادورو وزوجته
15:29 | 2026-07-22
الجنائية الدولية
روبيو
المحكمة الجنائية الدولية
إدارة الولايات المتحدة
الإدارة الأمريكية
المحكمة الجنائية
الولايات المتحدة
بنيامين نتنياهو
فلاديمير بوتين
مجلس الوزراء
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
محليات
59.51%
06:36 | 2026-07-31
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
06:36 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
أمن
17.91%
05:19 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
05:19 | 2026-07-31
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
رياضة
12.68%
12:29 | 2026-07-30
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
12:29 | 2026-07-30
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
محليات
9.91%
03:36 | 2026-08-01
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
03:36 | 2026-08-01
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
اخترنا لك
واشنطن تخاطب مواطنيها: غادروا الشرق الأوسط
05:28 | 2026-08-01
الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية
02:53 | 2026-08-01
تفاصيل سبتة الإسبانية
02:25 | 2026-08-01
الحوثيون ينفون نيتهم فرض رسوم على عبور مضيق باب المندب
01:43 | 2026-08-01
ايران تعلن اتفاقها مع دولة عربية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز
01:42 | 2026-08-01
ارتفاع حصيلة ضحايا مهاجري سبتة إلى 61 قتيلا
01:36 | 2026-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.