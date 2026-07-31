روبيو: المحكمة الجنائية الدولية غير شرعية

صرح وزير الخارجية الأمريكي بأن تعتبر منظمة غير شرعية، مؤكدا أن بدأت أصلا في اتخاذ خطوات لإخضاعها للنظام.



وقال روبيو في اجتماع لمجلس الوزراء في منتجع : " هي منظمة دولية غير شرعية"، وأكد أن بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات لإخضاع الدولية للنظام.



تأتي تصريحات روبيو في إطار حملة أوسع أطلقتها في 13 يوليو 2026، بهدف "تفكيك" المحكمة الجنائية الدولية، والتي وصفها بأنها تشكل "تهديدا لا يطاق للسيادة الأمريكية".



وتشمل الإجراءات التي تدرسها فرض عقوبات مالية، وحظر سفر، وإلغاء تأشيرات لموظفي المحكمة، والضغط الدبلوماسي على الدول الحليفة لحثها على الانسحاب من المحكمة أو رفض الاعتراف بولايتها القضائية على المواطنين الأمريكيين.



تعود جذور التصعيد الحالي إلى مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة في 2024 بحق الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يوآف ، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، بالإضافة إلى المذكرة الصادرة بحق الرئيس الروسي في مارس 2023. وتعارض واشنطن بشدة هذه الإجراءات، خاصة أن والولايات المتحدة ليستا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة.





يُشار إلى تناقض في الموقف الأمريكي، إذ كان روبيو نفسه، بصفته عضوا في قبل أربع سنوات، قد شارك في رعاية قرار رحب بتحقيقات المحكمة في مزاعم "جرائم حرب في أوكرانيا"، ووصف المحكمة آنذاك بأنها "محكمة دولية تسعى لدعم سيادة القانون"، كما أن الولايات المتحدة دعمت سابقا اختصاص المحكمة في قضايا وليبيا عبر إحالات من .



ورغم التهديدات، لا تملك الولايات المتحدة وحدها السلطة القانونية لحل المحكمة، كونها أنشئت بموجب معاهدة دولية (نظام روما)، وليس بإمكان واشنطن سوى الضغط لعزل المحكمة أو تقويض قدرتها على العمل على الأرض.



ومع ذلك، قد يؤدي هذا الضغط إلى "تأثير تبريدي" يدفع المحكمة للتراجع عن إجراءات تمس المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية. وقد دافعت دول أوروبية، بينها ، عن المحكمة ووصفت هجمات واشنطن بأنها تهديد للنظام القانوني الدولي.