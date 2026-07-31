ترامب: إسرائيل سعيدة جدا بنزع سلاح حماس

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:30 AM
الى
07:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في غزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-571939-639211333713538974.jpg
ترامب: إسرائيل سعيدة جدا بنزع سلاح حماس
دوليات
2026-07-31 | 18:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
117 شوهد
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أن
إسرائيل
"سعيدة جدا" بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لنزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة في قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيلي تدريجي.
وقال
ترامب
، خلال اجتماع لحكومته في منتجع
كامب ديفيد
، إن بلاده توصلت إلى "تفاهم" مع
إسرائيل
بشأن الاتفاق، مضيفا: "لدينا تفاهم مع إسرائيل، وهي سعيدة جدا بهذا الاتفاق. لقد ساعدتنا إسرائيل وكانت متعاونة للغاية في هذا الصدد".
ووصف ترامب الاتفاق بأنه "صفقة رائعة للغاية"، مشيرا إلى أنه "لم يكن أحد يعتقد أن من الممكن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع حماس".
وفي تطور متصل، نشر مجلس السلام في غزة "خارطة طريق" لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، تضمنت المبادئ والآليات التنفيذية للمرحلة المقبلة، بما يشمل وقف العمليات العسكرية، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة مدنية فلسطينية، وإعادة هيكلة المنظومة الأمنية، والانسحاب الإسرائيلي التدريجي، إضافة إلى إطلاق عملية إعادة الإعمار. وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أن هذه الخطوة تمهد لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام.
وحتى الآن، لم يعلق
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
على الاتفاق، في حين رفض وزير
الأمن القومي
الإسرائيلي إيتمار
بن غفير
"خارطة الطريق"، معتبرا أنها "غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل"، مما يعكس انقسامات داخلية محتملة في الموقف الإسرائيلي من الاتفاق.
وفي تطور مهم، كشفت مصادر لقناة "العربية" أن
الإدارة الأمريكية
نقلت إلى حركة حماس، عبر اتصال هاتفي مع أحد الوسطاء وبحضور وفد من الحركة، تعهدا بضمان الالتزام بمبدأ التبادلية في تنفيذ اتفاق السلام، وعدم السماح لنتنياهو بعرقلة مساره. وأكدت
واشنطن
أنها ستلزم إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، بما في ذلك الانسحاب واستكمال الالتزامات المتفق عليها.
من جانبها، رحبت
اللجنة الوطنية
لإدارة غزة، التي يُنتظر أن تتولى إدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، بـ"التقدم" المحرز في إعداد خارطة الطريق، مؤكدة استعدادها لتحمل مسؤولياتها فور بدء تنفيذ الترتيبات المتفق عليها. ويأتي هذا التطور بعد أشهر من تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت مسار اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في مدينة
شرم الشيخ
المصرية العام الماضي، مما يضع الاتفاق الجديد أمام اختبار حقيقي على الأرض وسط تحديات كبيرة ما زالت قائمة.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترامب يعلن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في غزة
18:35 | 2026-07-30
رويترز: عون يحمل إلى ترامب خطة مكتوبة لنزع سلاح حزب الله
11:30 | 2026-07-19
الاتحاد الأوروبي: نجاح اتفاق سلاح حماس مرهون بالتزام جميع الأطراف
10:54 | 2026-07-31
وزير الحرب الأمريكي: الشراكة مع العراق تتطلب تأكيد سيادته ونزع سلاح الميليشيات
04:37 | 2026-07-15
ترامب
حماس
اسرائيل
الإدارة الأمريكية
بنيامين نتنياهو
اللجنة الوطنية
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
الأمن القومي
كامب ديفيد
شرم الشيخ
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
محليات
59.51%
06:36 | 2026-07-31
مصرف الرشيد يصدر بيانا بشأن رواتب الموظفين
06:36 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
أمن
17.91%
05:19 | 2026-07-31
تفاصيل حادثة القتل في حي الجهاد ببغداد.. القاتل يحمل الجنسية الآسيوية
05:19 | 2026-07-31
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
رياضة
12.68%
12:29 | 2026-07-30
أوروبا تصوت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ردا على خطة إنفانتينو الاستثمارية
12:29 | 2026-07-30
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
محليات
9.91%
03:36 | 2026-08-01
تحذيرات اردنية وسعودية وكويتية بشأن العراق
03:36 | 2026-08-01
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
نشرة أخبار السومرية
٣١ تموز ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-07-2026 | 2026
12:30 | 2026-07-31
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
علناً
حكومة الزيدي بين استحقاقات الداخل وتحديات الخارج - الحلقة ٧ | الموسم ٥
15:30 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١ الى ٧ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
Live Talk
التغذية والتمرين… معادلة النجاح في عملية انقاص الوزن - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
ناس وناس
كربلاء: كرم لا ينتهي في طريق الحسين - ناس وناس م٩ - حلقة ٩١ | الموسم 9
05:00 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
صباحكم أحلى مع سلمى
نقص ثقة 30-7-2026 | 2026
02:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
طل الصباح
أبراج - أغنيتك وين؟ 30-7-2026 | 2026
00:30 | 2026-07-30
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
مايك السومرية
الممثلة محبة - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ٩ | season 2
15:30 | 2026-07-29
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
عشرين
العراق من المحيط إلى الخليج.. زيارات ومسـ.يرات! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٢ | الموسم 5
15:30 | 2026-07-28
اخترنا لك
واشنطن تخاطب مواطنيها: غادروا الشرق الأوسط
05:28 | 2026-08-01
الكويت تعلن التصدي لهجمات طائرات مسيرة معادية
02:53 | 2026-08-01
تفاصيل سبتة الإسبانية
02:25 | 2026-08-01
الحوثيون ينفون نيتهم فرض رسوم على عبور مضيق باب المندب
01:43 | 2026-08-01
ايران تعلن اتفاقها مع دولة عربية لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز
01:42 | 2026-08-01
ارتفاع حصيلة ضحايا مهاجري سبتة إلى 61 قتيلا
01:36 | 2026-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.