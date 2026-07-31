ارتفاع ضحايا الهجرة غير النظامية إلى سواحل سبتة الاسبانية

وتأتي هذه التطورات بعد أن شهدت الحدود بين وسبتة، يوم الخميس، تجمّع آلاف الشباب ، فيما أشارت تقارير إلى دخول نحو 49 ألف مهاجر إلى المدينة خلال 24 ساعة.وأكدت الحكومة أن أكثر من 37,500 مهاجر عادوا من جيب سبتة إلى الأراضي المغربية، وذلك في إطار الجهود الجارية والاتصالات التنسيقية بين البلدين لإدارة ملف التدفقات الأخيرة عبر الحدود.وأوضحت المصادر الرسمية أن عمليات إعادة وتسهيل عودة المهاجرين تمت وفق إجراءات تنظيمية، بعد الوصول المكثف الذي شهدته المنطقة في الأيام الماضية.