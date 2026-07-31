واشنطن تشتبه بضلوع قراصنة إيرانيين بهجوم سيبراني استهدف أنظمة مياه أميركية

وقالت هيئة خدمات تكنولوجيا المعلومات في (MNIT)، إن هجوماً سيبرانياً منسقاً استهدف أنظمة التشغيل الخاصة بعدد من شبكات المياه في الولاية يومي الأحد والاثنين، فيما أكدت المحلية عدم تسجيل أي طلبات من المدن تدعو السكان إلى تغيير طريقة استخدام مياه الشرب.ونقلت صحيفة " تايمز" عن مسؤولين أميركيين ومسؤولين في الولاية ومطلعين على التحقيق، أن أسلوب تنفيذ الهجوم وعدم وجود طلبات للحصول على فدية دفع المحققين إلى ترجيح فرضية تورط جهات مرتبطة بإيران، مع الإشارة إلى أن التقييم قد يتغير مع استمرار جمع الأدلة.من جانبه، أكد الأميركي (FBI) أنه على علم بالتقارير المتعلقة باستهداف قطاعات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أنه يعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية لحماية البنية التحتية الحيوية والتصدي لمختلف التهديدات السيبرانية.