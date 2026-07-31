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الكويت: الاعتداءات الإيرانية نهج عدائي ونحتفظ بحق الرد
دوليات
2026-07-31 | 09:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
157 شوهد
أكدت
وزارة الخارجية الكويتية
، أن البلاد تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، على خلفية ما وصفته باستمرار الاعتداءات الإيرانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل "تصعيداً خطيراً" وتعكس "نهجاً عدائياً ممنهجاً لا يمكن تبريره أو قبوله"، مؤكدة رفض
الكويت
لأي ممارسات تمس أمنها أو تنتهك سيادتها.
وأضافت أن الكويت ستتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات في إطار حماية مصالحها الوطنية والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأدانت الخارجية
الكويتية
بأشد العبارات "العدوان الإيراني" الذي استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن كونه خرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
وقرار
مجلس الأمن
رقم 2817.
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