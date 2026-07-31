الكويت: الاعتداءات الإيرانية نهج عدائي ونحتفظ بحق الرد

وقالت الوزارة في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل "تصعيداً خطيراً" وتعكس "نهجاً عدائياً ممنهجاً لا يمكن تبريره أو قبوله"، مؤكدة رفض لأي ممارسات تمس أمنها أو تنتهك سيادتها.وأضافت أن الكويت ستتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات في إطار حماية مصالحها الوطنية والحفاظ على أمنها واستقرارها.وأدانت الخارجية بأشد العبارات "العدوان الإيراني" الذي استهدف عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية بطائرات مسيرة، معتبرة ذلك انتهاكاً لسيادة البلاد وتهديداً لأمنها واستقرارها، فضلاً عن كونه خرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق وقرار رقم 2817.