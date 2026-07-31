ترمب: سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران ولن يكون أمامها سوى التراجع



أكد الرئيس الأميركي ترمب، اليوم الجمعة، أن ستواصل توجيه "ضربات قوية" ضد ، مشيراً إلى أن العمليات الجارية ضدها، بحسب وصفه، "تسير على ما يرام".







وأشار إلى أن إيران "لن يكون أمامها في النهاية خيار سوى التراجع". وقال ترمب في تصريحات لـ" نيوز"، إن بلاده ستواصل تحقيق "الانتصارات"، مضيفاً أن استمرار هذه العمليات سيؤدي في نهاية المطاف إلى حدوث تطورات بشأن .وأشار إلى أن إيران "لن يكون أمامها في النهاية خيار سوى التراجع".