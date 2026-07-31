خارطة طريق جديدة لاستكمال اتفاق غزة.. تتضمن انسحاباً وإدارة فلسطينية

وأكد المجلس أن جميع الأطراف ملتزمة بخطة الرئيس الأميركي ترمب الشاملة لتحقيق السلام في ، مشيراً إلى أن خارطة الطريق تهدف إلى ضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، واستعادة الحياة الطبيعية، وتمكين الإدارة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وتعزيز الأمن والتنمية، فضلاً عن تهيئة مسار سياسي يفضي إلى تقرير المصير وإقامة .وبحسب الخارطة، تلتزم باستكمال جميع تعهداتها بموجب دون تأخير، فيما تلتزم حركة حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول ذاته.ونصت الوثيقة على إعداد جدول زمني وآليات تنفيذ خارطة الطريق خلال 14 يوماً من موافقة الأطراف عليها، على أن تبدأ لإدارة غزة ممارسة مهامها بعد إقرار ودخولها إلى القطاع.وأوضحت أن الانتقال من مرحلة إلى أخرى سيكون مشروطاً بالتحقق من استكمال المرحلة السابقة، فيما ستتولى لجنة تحقق دولية مراقبة أي انتهاكات من أي طرف عبر آلية رقابة معززة.كما أشارت الخارطة إلى موافقة حماس والفصائل الفلسطينية على تسليم مهام الحكم المدني والوظائف الأمنية إلى اللجنة الوطنية، التي ستتمتع باستقلالية كاملة في أداء مسؤولياتها، مع ضمان استمرارية عمل المؤسسات والخدمات والتعامل مع الموظفين بصورة عادلة.