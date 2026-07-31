حماس: تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام إسرائيل

وقالت الحركة في بيان، إن التزام بوقف عمليات القتل يمثل " الأساس" للمضي في تنفيذ الاتفاق ووضع إطار زمني لما تم التوافق عليه، مؤكدة أن تطبيق المرحلة الثانية مرهون بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى.وأضافت حماس أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن إطار الاتفاق جاءت مشروطة بوقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع .