‏السعودية: الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو الحكومة العراقية

ونقلت وسائل إعلامية عن المصدر قوله ان " حريصة على علاقتها مع حكومة وشعباً"، مبينا ان "الضربة الجوية ليست موجهة ضد الشعب العراقي أو ".وأضاف ان "الضربة الجوية استهدفت قدرات الفصائل التي هددت أمن المملكة واستهدفت منشآتها المدنية"، مشيرا الى ان "الضربة الجوية ارتبطت بالاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة ومنشآتها الحيوية والبترولية".وذكر ان "الرد السعودي جاء بعد استنفاذ كل الاجراءات الدبلوماسية والسياسية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس"، موضحا ان "الفصائل تعمل على الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته مع والإسلامية".وبين ان "الفصائل تعمل على تحويل أراضي العراق أداة للعدوان على دول الجوار"، موضحا ان "ما تروج له بعض الجهات داخل العراق وخارجه هو محاولة لتأجيج الطائفية".