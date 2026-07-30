ترامب يعلن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حماس والجماعات المسلحة في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي ، الجمعة، عن التوصل لاتفاق بنزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة في قطاع .

وقال في كلمة له، "مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في ".

وأضاف "اتفاق نزع السلاح بالكامل من حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة إنجاز هائل نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين"، معربا عن شكره الى "الوسطاء وقطر وتركيا على جهودهم المهمة وخصوصا فريقي المتميز الذي أتاح عمله تحقيق هذا الاختراق التاريخي".

وتابع "مع استكمال نزع السلاح ستنسحب وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة"، مضيفا "أحرزنا تقدما تاريخيا في غزة وما يزال هناك الكثير من العمل لإنجازه".

وكان موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، أفاد أن يعتقد أن حركة "حماس" قد توقع اتفاقية بشأن نزع سلاحها تدريجيا ونزع السلاح في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.