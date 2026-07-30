إيران تنفي صلتها بالهجوم على سفينتين في ميناء مصري

نفت ، الخميس، صلة بالهجوم على سفينتين في ميناء دمياط المصري.

وقالت الخارجية الإيرانية، "نرفض تكهنات وسائل إعلام غربية بشأن ارتباط بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري".

وأضافت "سياستنا مبدئية في احترام سيادة ونرفض بشكل قاطع أي تورط لنا في هجمات دمياط".

وتعرضت ناقلة غاز طبيعي، أمس الأربعاء، لهجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط المصري، وفق شركة "أمبري للأمن البحري".