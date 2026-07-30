عقوبات أمريكية تستهدف شركة إيرانية للطيران​

وقالت الخزانة الأمريكية، "عقوبات جديدة تستهدف شبكات دعم لشركة ماهان الإيرانية للطيران".وتفرض عبر ، بين مدة وأخرى عقوبات جديدة على كيانات وأفراد في قطاعات عدة تحديداً ولمختلف دول العالم.