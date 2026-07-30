المركزية الأمريكية: لا أضرار بطائراتنا واعتراض جميع الصواريخ والمسيرات الإيرانية

وقالت ، في بيان، إنه "لم يتم تدمير أو إلحاق أي أضرار بأي طائرة أمريكية في الهجمات الإيرانية الأخيرة".وأضافت أن "جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي أُطلقت خلال الهجمات الإيرانية الأخيرة تم اعتراضها".