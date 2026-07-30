باكستان: مفاوضات واشنطن وطهران مستمرة رغم التصعيد

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أكدت باكستان، الخميس، أن المفاوضات بين وإيران "لا تزال مستمرة"، رغم التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة، مشددة على أنها تبذل "كل ما في وسعها" لإعادة الطرفين إلى مسار التفاوض بموجب مذكرة التفاهم التي وُقعت بوساطة إسلام آباد في يونيو الماضي، والتي جرى تعليقها جراء تجدد الضربات المتبادلة بين الجانبين.





وقال المتحدث باسم ، طاهر أنداربي، في إحاطة صحافية، إن بلاده تعمل على إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم".



واضاف أن "باكستان تشجع البلدين على "الالتزام الكامل بتعهداتهما بإجراء مباحثات فنية" بموجب هذه المذكرة، في وقت يتركز فيه التفاوض على خفض التصعيد ومستقبل الملاحة في ". وقال المتحدث باسم ، طاهر أنداربي، في إحاطة صحافية، إن بلاده تعمل على إعادة جميع الأطراف إلى الالتزام بمذكرة التفاهم".واضاف أن "باكستان تشجع البلدين على "الالتزام الكامل بتعهداتهما بإجراء مباحثات فنية" بموجب هذه المذكرة، في وقت يتركز فيه التفاوض على خفض التصعيد ومستقبل الملاحة في ".