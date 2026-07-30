الحرس الثوري: استمرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بوقف التهديدات الأميركية

وقال ، "يا أبناء الشعب الإيراني الأبيّ إن عزيمتكم وصمودكم في الميدان أربكت جبهة العدو ورسّخت صفوف مجاهدي "، مبيناً أن "الليلة الماضية حاولت ناقلتا نفط الخروج عن المسار غير الآمن جنوب بتحريض من الطائرات الأميركية".وأضاف أنه "بعد اندلاع حريق كبير في إحدى السفينتين اللتين سلكتا المسار غير الآمن في هرمز عادت كلتاهما بسرعة"، مشيراً إلى أن "مضيق هرمز هو أرضنا ورجال القوة البحرية في حرس يفرضون سيطرتهم عليه بكل اقتدار".وتابع: "لن يُسمح لغريب جاء من على بُعد آلاف الكيلومترات بالتدخل وسيُعاقَب المعتدي في اليوم نفسه"، مشدداً على أن "الدول التي تشارك في مساعدة المعتدي ستتلقى رداً قاسياً إذا لم تُصحّح سلوكها".وأشار إلى أن "مضيق هرمز لن يكون قابلاً لإعادة فتحه ما دامت تصريحات المسؤولين الأميركيين المتغطرسة وتدخلاتهم بحركة الملاحة مستمرة"، لافتاً إلى أن "التهديدات والتدخلات لن تؤدي إلا إلى جعل الأوضاع أكثر صعوبة وتعقيداً".