14 سفينة تجارية تعبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة

أفادت بيانات، بعبور 14 سفينة تجارية خلال 24 ساعة.

وقالت سي إن إن عن بيانات مارين ترافيك، "ما لا يقل عن 14 سفينة تجارية عبرت خلال الـ24 ساعة الماضية".

وشهدت العلاقات بين وطهران تصعيدا جديدا مع توقف مسار الحوار بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات وعودة الضربات العسكرية إلى الواجهة.

ويأتي ذلك في ظل خلاف متفاقم حول مضيق هرمز وحرية الملاحة، بعدما ربط كل طرف أي تهدئة بشروطه الخاصة، ما أدى إلى تعثر الجهود الدبلوماسية وانزلاق الأوضاع نحو مزيد من التوتر.