انفجارات تدوي في العاصمة الأوكرانية

شهدت العاصمة الأوكرانية ، سلسلة انفجارات عنيفة.

وقالت وسائل إعلام دولية، "سلسلة انفجارات عنيفة تدوي في العاصمة الأوكرانية ".

وكانت أفادت، الأربعاء، بتدمير 150 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية خلال اليوم.