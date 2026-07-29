ترامب يهدد بضرب إيران بقوة

هدد الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، بضرب بقوة.، مشيرا الى إسقاط خمسة صواريخ إيرانية.

وقال في كلمة له، "سنضرب بقوة وهم يعرفون ذلك وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل لاتفاق".

وأضاف "الإيرانيون أطلقوا الليلة الماضية 5 صواريخ وتم إسقاطها جميع"، مردفا "نتعامل مع مجموعة مختلفة داخل إيران وقد اعتذروا لنا لكننا سنضربهم بقوة على أي حال".

ويأتي حديث ترامب مع تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة، بعدما شنت والسعودية، في وقت سابق الأربعاء، ضربات استهدفت مواقع في ، عقب هجمات ضد القوات الأمريكية ومنشآت نفطية سعودية.