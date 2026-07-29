مسؤول أمريكي يعلن مقتل 20 "مستشارا إيرانيا" بضربات في العراق

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المواقع التي تم استهدافها في اختيرت عمدا لهذا السبب، بالإضافة إلى تعطيل القدرة على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة"، وفق قوله.

وشنت القوات الأمريكية والسعودية، اليوم الأربعاء، ضربات نوعية محددة ضد أهداف في العراق اسفرت عن شهداء وجرحى، ردا على سلسلة من الاعتداءات بطائرات مسيرة استهدفت المنشآت البترولية في المملكة.



وأعلنت أن هذه الضربات جاءت "انطلاقا من حق "، مؤكدة أنها "لا تسعى إلى التصعيد"، لكنها ستواجه أي عدوان، بحسب الوزارة.