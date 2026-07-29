نتنياهو يرد على طلب ترامب انسحاب القوات الإسرائيلية من سوريا

أفاد بذلك موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي، وذكر أن نتنياهو أبلغ بذلك خلال اجتماعهما في .والتقى ترامب ونتنياهو يوم أمس الثلاثاء في ، وأشار لاحقا إلى أن الاجتماع كان إيجابيا ومثمرا.وجاء في خبر الموقع: "أبلغ نتنياهو ترامب أن ستحافظ على وجودها في المنطقة العازلة في جنوب طالما بقي التهديد من الجماعات الجهادية قائما هناك".وأفاد موقع أكسيوس، في وقت سابق، بأن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو البدء في سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية، واتخاذ خطوة مماثلة في .ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن ترامب أبلغ نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية جرت قبل نحو أسبوعين، بأن الوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية يثير التوترات وقد يقود إلى تصعيد.