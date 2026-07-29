تعرض ناقلة غاز لهجوم بمسيرة في ميناء دمياط المصري

تعرضت ناقلة غاز طبيعي، الأربعاء، لهجوم بطائرة مسيرة في ميناء دمياط المصري، وفق شركة "أمبري للأمن البحري".

وقالت الشركة، في بيان مساء الأربعاء، إن "ناقلة غاز طبيعي مسال يونانية ترفع علم ، تعرضت لهجوم بمسيرة واحدة على الأقل في ميناء دمياط المصري".

وذكرت "أمبري" أن التقارير تفيد بأن حريقا اندلع في ناقلة النفط ، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين أمنيين، أن ناقلات تخزين غاز في ميناء دمياط تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، في حين لم تتضح بعد تفاصيل الأضرار أو الجهة المسؤولة عن الهجوم.



وفي السياق، أعلنت المصرية نشوب حريق على سفينتين للتغويز وتخزين الغاز في ميناء دمياط على ساحل البحر المتوسط.