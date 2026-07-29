تلامس 40 درجة.. موجة الحر تصل ذروتها في ألمانيا

ووفقا لتوقعات "دي دبليو دي"، ستتراوح درجات الحرارة بين 26 و31 درجة مئوية على السواحل، وبين 32 و39 درجة مئوية في بقية أنحاء البلاد.وإلى جانب الحرارة الشديدة، يتوقع أيضا أن تشهد بعض المناطق رياحا عاصفة، قد تصل في بعض الأماكن إلى قوة .وبحسب الهيئة، سيكون الطقس مشمسا في البلاد، بينما تتشكل زخات مطر وعواصف رعدية قادمة من والغرب، تمتد تدريجيا حتى المساء إلى وسط وشمالها.وصرح خبير الأصاد بالهيئة، نيكو ، بقوله:"يجب توخي الحذر الشديد عند التواجد في الهواء الطلق"، محذرا من أن الرياح الشديدة والعواصف قد تنشط بشكل واسع ومتزامن.وطبقا للتوقعات، قد تكون العواصف الرعدية شديدة الوطأة خاصة في الشمال، مصحوبة برياح عاصفة قوية قد تصل في بعض الأحيان إلى مستوى العواصف الهوجاء، وحذّر باور قائلا: "مع سرعات الرياح هذه، قد تُقتلع أشجار من جذورها، وقد تتطاير أجسام كبيرة".كما حذرت هيئة الأرصاد من التداعيات الصحية للحرارة المرتفعة، وذكرت أن من المتوقع أن تشهد مناطق الجنوب الغربي والغرب والشمال الغربي اليوم الأربعاء إجهادا حراريا شديدا على نطاق واسع، وقد يبلغ مستويات شديدة للغاية في بعض المناطق.وتابعت الهيئة أن من المتوقع أن يعم هذا الوضع معظم أنحاء البلاد غدا الخميس، وأوصت بتجنب التعرض للحرارة قدر الإمكان، والإكثار من شرب المياه، والحفاظ على برودة الأماكن الداخلية.