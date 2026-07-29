واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران.. تستهدف شركات وناقلات نفطية

وأوضح المكتب أن الإجراءات الجديدة تستهدف جهات مقرها في وهونغ وجزر ، مشيرا إلى أن إدراجها على قائمة العقوبات يؤدي إلى تجميد أي أصول مملوكة لها داخل ، إضافة إلى منع المواطنين والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات معها.وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على من خلال فرض قيود مالية وتجارية على جهات تقول الولايات المتحدة إنها مرتبطة بأنشطة تخضع للعقوبات.كما أعلنت الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري إدراج 4 أفراد و9 كيانات مرتبطة بشبكة زنجاني على قائمة العقوبات، متهمة الشبكة بالمساعدة في التحايل على العقوبات المفروضة على إيران. وشملت الإجراءات شركات مرتبطة بمنصات لتداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد من المديرين والمسؤولين التنفيذيين.وكان الأمريكي سكوت بيسنت قد أعلن تجميد أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة، قيل إنها مرتبطة بإيران، في إطار جهود الوزارة لتقييد مصادر التمويل الخاضعة للرقابة الأمريكية.