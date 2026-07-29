ترامب: سنضرب إيران بقوة وسنلقنها درساً قاسياً بعد الهجوم على قواتنا في الأردن

وقال ، في تصريحات لشبكة " نيوز"، إن " ستضرب بقوة"، مؤكداً أن "الهجوم الإيراني الذي وقع الليلة الماضية كان مفاجئاً، ولم يكن لدى قواتنا سوى دقائق لإسقاط الصواريخ الإيرانية".وأضاف أن "الولايات المتحدة ستلقن إيران درساً قاسياً بعد الهجوم على القوات الأمريكية في ".أطلقت إيران، فجر الأربعاء، عدة صواريخ باليستية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، في أول هجوم من نوعه منذ تعليق الرئيس الأمريكي الضربات على إيران لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية.ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الصواريخ استهدفت قاعدة تضم قوات أمريكية، فيما وصفت "سنتكوم" العملية بأنها "محاولة لتنفيذ هجوم مفاجئ".وقالت "سنتكوم" إن القوات الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ بنجاح، مؤكدة أن قواتها لا تزال في حالة تأهب واستعداد مرتفعة، من دون ورود معلومات أولية عن إصابات أو أضرار داخل القاعدة.