مصر: نؤكد دعمنا التام لأي إجراء تتخذه السعودية والأردن للحفاظ على أمنهما

وأكدت ، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي، مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول ورفض أي أعمال تستهدف البنية التحتية المدنية أو المنشآت الحيوية.وجددت تضامنها الكامل مع والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة دعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها الدولتان للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية.كما شددت القاهرة على رفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن وسيادتها، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لأمن واستقرار المنطقة.