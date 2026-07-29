بقيمة 5 مليارات دولار.. تحالف سعودي أمريكي لتجاوز هرمز

ودخلت "إم دبليو جي جروب" لتطوير الطاقة، التي تتخذ من مقرا لها، ومكتب ⁠عائلة باتيل، وشركة "بي دبليو إس" وهي تابعة لمجموعة عبد الله وأولاده "إيه إتش كيو غروب" الصناعية ، المرحلة النهائية من عملية اختيار موقع المصفاة، التي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا.وضيق الاتحاد نطاق عملية اختيار الموقع إلى ثلاثة مواقع في دول الست. وذكرت الشركات أنه من المتوقع تأكيد الموقع المفضل بحلول نهاية عام 2026، ‌دون ⁠الإفصاح عن مواقع محددة.وسترتبط المصفاة المتكاملة ببنية تحتية لموانئ المياه العميقة، ومرافق تخزين كبيرة للخام والمنتجات المكررة، ومرافق تصدير بحرية.