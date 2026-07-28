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مسؤول أمريكي يتحدث عن التفاوض مع إيران بشأن اتفاق مرتقب
دوليات
2026-07-28 | 17:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
248 شوهد
قال مسؤول أمريكي، إنه لن تكون هناك رسوم مفروضة على السفن، للعبور من
مضيق هرمز
.
ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤول، أن الاتفاق المرتقب بين
الولايات المتحدة
وإيران، لن يتضمن أي رسوم للعبور من
مضيق هرمز
.
وتحدث المسؤول الذي لم تُكشف هويته، عن"اتفاق للتنسيق" يناقش حاليا فيما يتعلق بالممر المائي الذي يشهد قيودا بسبب الحرب.
وأضاف المسؤول الأمريكي أن
طهران
، تقدم مطالب وصفها بـ"غير المعقولة"، مشيرا إلى الولايات المتحدة وسلطنة
عمان
رفضتا هذه المطالب.
وأفادت وكالة رويترز أن
سلطنة عمان
، قدمت مقترحا إلى
إيران
يتضمن إدارة إقليمية لمضيق هرمز، وفرض رسوم "اختيارية" فقط مقابل العبور، وذلك على النقيض من رؤية طهران التي تسعى للحفاظ على سيطرتها على الممر المائي وفرض رسوم مقابل استخدامه.
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