مسؤول أمريكي يتحدث عن التفاوض مع إيران بشأن اتفاق مرتقب

ونقلت وكالة رويترز، عن المسؤول، أن الاتفاق المرتقب بين وإيران، لن يتضمن أي رسوم للعبور من .وتحدث المسؤول الذي لم تُكشف هويته، عن"اتفاق للتنسيق" يناقش حاليا فيما ‌يتعلق ⁠بالممر المائي الذي يشهد قيودا ⁠بسبب ‌الحرب.وأضاف المسؤول الأمريكي ⁠أن ، تقدم ⁠مطالب وصفها بـ"غير المعقولة"، مشيرا إلى الولايات المتحدة وسلطنة رفضتا هذه المطالب.وأفادت وكالة رويترز أن ، قدمت مقترحا إلى يتضمن إدارة إقليمية لمضيق هرمز، وفرض رسوم "اختيارية" فقط مقابل العبور، وذلك على النقيض من رؤية طهران التي تسعى للحفاظ على سيطرتها على الممر المائي وفرض رسوم مقابل استخدامه.