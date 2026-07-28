إيران لأوكرانيا: لا نسعى للتصعيد وأي هجوم على مصالحنا غير مقبول

وكتب عراقجي في حسابه على منصة "إكس": "أكد وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، أن الهجوم على السفينة الإيرانية كان غير مقصود، وأن أوكرانيا لا تسعى إلى التصعيد".وأضاف: " أيضا لا تسعى إلى التصعيد، لكنها أوضحت أن أي هجوم على مواطنيها أو مصالحها غير مقبول. يجب التعويض عن الخسائر".وكانت قد أعلنت في 25 تموز الحالي، أن أوكرانيا شنت هجوما على سفينة تجارية إيرانية في بحر ، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم.