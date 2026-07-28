روسيا تعلن إسقاط 112 "مسيرة أوكرانية"

وقالت الوزارة في بيان، إن "وسائل الدفاع الجوي قامت باعتراض وتدمير 112 طائرة مسيرة أوكرانية، هذا اليوم خلال الفترة من الساعة 8:00 حتى 20:00 بتوقيت ".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مقاطعات بيلغورود وبريانسك وفلاديمير وكالوغا وكورسك وليبيتسك ولينينغراد وريازان وتولا وموسكو وإقليم كراسنودار، وكذلك جمهورية ومياه والبحر الأسود.